Украинцам в Польше бесплатно дадут жилье с ремонтом и мебелью: кто может претендовать на помощь

Украинцам, которые из-за полномасштабной войны России вынуждены выезжать в Польшу, смогут получить жилье на длительное время в этой стране.

Полсотни квартир для длительного проживания украинских беженцев выделят в Опольском воеводстве. Жилье будет оборудовано мебелью и бытовой техникой.

Об этом пишет yavp.pl.

Согласно проекту, 17 гмин в Опольском воеводстве выделят 49 квартир для украинских беженцев, ранее уже поселившихся в этом регионе. Ожидается, что жилье получат более 200 человек, которые могут проживать там бесплатно до двух лет.

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Площадь квартир будет 40–50 кв. м. В квартирах перед заселением сделают ремонты, закупят необходимую бытовую технику и мебель.

Кому именно из украинских беженцев дадут квартиру и какими будут условия получения жилья, будут определять в каждой гмине отдельно. На финансирование проекта социального жилья уже выделено 6 млн. злотых (46 млн. гривен).

После того, как украинцы вернут домой социальное жилье, будут использовать для местных жителей воеводства, которые в этом нуждаются.

Напомним, украинцам в Польше выделили 4,5 млн злотых помощи.

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