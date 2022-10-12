Украинцам в Польше готовятся отменить еще одну бесплатную услугу: какую и когда

Украинцы, которые из-за нападения России были вынуждены искать убежища в Польше, вскоре частично будут оплачивать свое проживание в пунктах массового размещения.
Правительство Польши готовится ввести 50% оплату беженцами своего проживания в центрах массового размещения.
Об этом пишет Gazetaprawna.pl.
Согласно планам польских членов правительства, бесплатное проживания в центрах массового размещения беженцев отменят не для всех.
Так, уже не работающие люди пенсионного возраста, люди с инвалидностью, а также многодетные матери, которые сами воспитывают детей, не будут оплачивать 50% своего пребывания в центрах.
Заместитель министра внутренних дел и правительственный уполномоченный по делам беженцев Павел Шефернакер объяснил нововведение тем, что большое количество украинцев, вынужденно покинувших свою страну, уже нашли себе работу в Польше, а потому имеют определенные доходы. По его словам, Польша больше не может брать на себя все расходы по проживанию беженцев.
Ожидается, что такая оплата будет введена с середины ноября. Окончательное решение этого нововведения должно быть обнародовано уже скоро правительством Польши.
По подсчетам, сейчас в центрах массового размещения Польши находится около 80 тысяч беженцев из Украины. Один из крупнейших центров – в городе Надажин, где проживает почти 2 тысяч человек.
Напомним, Еврокомиссия приняла решение, что украинцы, которые вернутся домой на длительный период, смогут снова вернуться в ЕС и им не нужно будет проходить повторную регистрацию. На таких людей по возвращении автоматически продолжит распространяться действие Директивы о временной защите.
Перед продолжительной поездкой в Украину беженцам нужно будет сообщить соответствующим органам страны о выезде из той или иной страны ЕС. В то же время важно указать, что гражданин намерен вернуться.
Между тем, вице-маршал Варминско-Мазурского воеводства Мирон Сыч выразил возмущение тем, что многие украинцы в Польше говорят на русском и предлагает научить их родному языку.
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