Украинцам в Польше перестали выплачивать одну из финпомощь: какую и что произошло

Программа предусматривала выплату по 700 злотых на беженца и 600 злотых на каждого члена его семьи.
В Польше прекратили выплату денежной помощи украинским беженцам в рамках программы немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe.
Об этом идет речь на сайте фонда.
Программа предусматривала выплату по 700 злотых (5 769 грн) на подавшего заявку беженца и 600 злотых (4 945 грн) на каждого члена его семьи. Финансовую помощь от этого фонда украинцы, которые из-за войны были вынуждены выехать в Польшу, получали в течение трех месяцев.
"Наша программа денежной помощи закончилась, другие программы помощи в Польше можно узнать на сайте Правительства Польши", — сказано на сайте.
Помощь была доступна в таких польских городах: Вроцлаве, Гданьске, Бельско-Бялой, Оструде, Згеже и Битоме.
Также фонд Diakonie Katastrophenhilfe прекратил регистрацию на выплату единовременного пособия на подготовку к зиме для беженцев, уже получивших трехмесячные выплаты в рамках программы.
"Регистрация на нашу зимнюю поддержку закрыта. Спасибо за проявленный интерес", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Польше за средства финпомощь живут только 5% украинских беженцев, большинство из них платит аренду за свой счет.
Напомним, в польском Гданьске создадут специальное здание для украинских детей, которые в результате вторжения РФ потеряли родителей. Дети, потерявшие родителей на войне, смогут там проживать и получать психологическую помощь. Но на такую инициативу нужно до 300 тысяч злотых, поэтому сейчас собирают средства.
Также в Польше собирают средства, за которые приобретут рождественские подарки для детей, переживающих российскую агрессию в Украине.
Читайте также:
- Польша готовится к массовому наплыву украинцев, количество вновь прибывших уже растет: сколько приехало за две недели
- Хотели заработать на украинцах: в Польше разоблачили компанию на миллионных сделках с размещением беженцев
- Насиловали, избивали и гасили окурки: в Польше арестовали украинскую пару за издевательство над 2-летним ребенком