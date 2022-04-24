Украинцам в Польше предлагают пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройства: что для этого нужно

Украинцам в Польше предлагают пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройства: что для этого нужно

Украинцев в Польше приглашают приобщиться к программам оплачиваемой стажировки и трудоустройства.

Компания MCI Capital ASI SA (MCI) совместно с польско-украинской торговой палатой предлагает гражданам Украины принять участие в программе оплачиваемой стажировки и трудоустройства.

Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, украинцам предлагают разнообразные программы оплачиваемой стажировки в следующих подразделениях и направлениях:

обслуживание клиентов;

бухгалтерский учет и обеспечение нормативного соответствия;

разработка программ (в том числе разработка программного обеспечения, Front End, программирование PHP FullStack), администрирование баз данных;

контакт-центр;

проверка качества/работа с жалобами;

группа досуга;

цифровой маркетинг;

финансы;

глобальная деятельность;

кадры и оплата труда;

рецепция и администрирование;

поддержка при слиянии и поглощении компаний.

Подавать заявки можно в течение мая-августа 2022 года. Принять участие могут и абитуриенты, студенты и выпускники, и те, кто хочет попробовать себя в новой сфере.

Стажировки предлагаются в польских городах и за рубежом, в частности, в Софии, Бухаресте, Вене, Будапеште. Список может расширяться, поскольку в программу еще присоединяются компании из разных городов и стран.

Как присоединиться:

Нужно заполнить регистрационную форму по этой посылке: https://mci.pl/formularz_rejestracyjny.

Следующим шагом является интервью и психометрические тесты ( https://www.master-hr.pl ), после чего кандидатов пригласят к участию в так называемом "супер дне" (встреч в компании).