Украинцам в Польше предлагают пойти на платные стажировки с возможностью трудоустройства: что для этого нужно

Украинцев в Польше приглашают приобщиться к программам оплачиваемой стажировки и трудоустройства.
Компания MCI Capital ASI SA (MCI) совместно с польско-украинской торговой палатой предлагает гражданам Украины принять участие в программе оплачиваемой стажировки и трудоустройства.
Об этом сообщается на сайте компании.
В частности, украинцам предлагают разнообразные программы оплачиваемой стажировки в следующих подразделениях и направлениях:
- обслуживание клиентов;
- бухгалтерский учет и обеспечение нормативного соответствия;
- разработка программ (в том числе разработка программного обеспечения, Front End, программирование PHP FullStack), администрирование баз данных;
- контакт-центр;
- проверка качества/работа с жалобами;
- группа досуга;
- цифровой маркетинг;
- финансы;
- глобальная деятельность;
- кадры и оплата труда;
- рецепция и администрирование;
- поддержка при слиянии и поглощении компаний.
Подавать заявки можно в течение мая-августа 2022 года. Принять участие могут и абитуриенты, студенты и выпускники, и те, кто хочет попробовать себя в новой сфере.
Стажировки предлагаются в польских городах и за рубежом, в частности, в Софии, Бухаресте, Вене, Будапеште. Список может расширяться, поскольку в программу еще присоединяются компании из разных городов и стран.
Как присоединиться:
- Нужно заполнить регистрационную форму по этой посылке: https://mci.pl/formularz_rejestracyjny.
- Следующим шагом является интервью и психометрические тесты ( https://www.master-hr.pl ), после чего кандидатов пригласят к участию в так называемом "супер дне" (встреч в компании).
Напомним, в Польше нашли работу 77 тысяч беженцев из Украины.
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