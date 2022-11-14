Украинцам в Польше выплатят еще одну финансовую помощь: какая сумма и кто получит деньги

На помощь могут рассчитывать только те беженцы, которые еще не получали ее ни от каких организаций.

В шести городах Польши украинским беженцам можно подать заявку на выплату финансовой помощи от немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe.

Об этом идет речь на сайте фонда.

Согласно программе, беженцы из Украины могут получить по 700 злотых (около 5666 грн) и по 600 злотых (4856 грн) на каждого члена семьи. Выплаты производятся в течение трех месяцев.

Подать заявку на участие в программе могут украинцы, которые выехали в Польшу после 24 февраля 2022 и еще не получали других пособий от каких-либо организаций. Кроме того, украинец, подающий заявку и члены его семьи, не должны работать в Польше и получать другие доходы.

Также есть дополнительные критерии, по крайней мере одному из которых заявитель должен отвечать для получения финансовой помощи:

быть матерью-одиночкой или отцом-одиночкой;

многодетный отец или мать;

возраст от 65 лет;

беременность;

в семье есть лицо с особыми потребностями;

в семье есть лицо с хроническим или другим серьезным заболеванием.

Подать заявки для участия в программе можно в 6 городах Польши: Вроцлав, Гданьск, Бельско-Бяла, Оструда, Битом, Згёж.

Для каждого города есть специальный телефонный номер, на который нужно отправить СМС со всеми контактными данными, после чего должна поступить информация о очном визите. С собой нужно взять все документы.

Напомним, ZUS Польши массово проверяет украинских беженцев, которые выезжают более чем на месяц. Таким гражданам отменяют соцвыплаты из-за длительного отсутствия в Польше.

В то же время, как свидетельствуют результаты исследования, половина украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу утверждают, что их уровень жизни в соседней стране значительно улучшился. Так, 51% украинцев ответили, что в Польше могут покупать вещи и продукты, на которые в Украине не хватало денег.

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