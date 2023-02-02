Украинцам в Польше выплатят еще одну финпомощь: кто и как может получить деньги

Украинцы не должны покидать Польшу, пока им выплачивают эту финпомощь.

В Польше Красный Крест возобновил регистрацию на программу финансовой помощи беженцам из Украины, но только в одном воеводском центре. Для участия в программе следует также соответствовать ряду критериев.

Об этом идет речь на сайте организации.

Украинцам, которые отвечают критериям, будут выплачивать 1420 злотых (12159 грн), а члены его семьи (до 5 человек) будут получать по 1220 злотых (10434 грн) в течение 2-х месяцев.

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Зарегистрироваться на программу, организованную Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца вместе с Польским Красным Крестом, могут украинцев, вынужденных выехать из своей страны после 24 февраля 2022 года из-за начала полномасштабной войны. На данный момент претенденты должны быть в Польше (в городе Кельце) и самостоятельно содержат хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка или пожилого человека (более 50 лет).

Также податься на финпомощь могут те, кто содержит одного или более человек с особыми потребностями. Важно, чтобы претенденты не получали раньше других финпомощь от разных организаций.

Кроме того, украинцы, которых зарегистрируют, не должны покидать территорию Польши на время получения финпомощи.

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При подаче заявки нужно подготовить один из документов, подтверждающих личность: загранпаспорт, ID-карту гражданина Украины, внутренний паспорт, загранпаспорт иностранца с видом на жительство. Для детей и подростков требуются свидетельства о рождении.

Подача заявки осуществляется через мобильное приложение, которое можно загрузить в App Store и Google Play. В случае отсутствия смартфона, заявку можно подать в отделе Красного Креста в городе Кельце.

Регистрация на участие в программе доступна до 14 февраля.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил, что украинские беженцы, за границей получающие там финансовую помощь, должны отражать эти доходы в декларации, но налог платить не нужно.

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