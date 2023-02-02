Украинцам в Польше выплатят еще одну финпомощь: кто и как может получить деньги

Украинцы не должны покидать Польшу, пока им выплачивают эту финпомощь.
В Польше Красный Крест возобновил регистрацию на программу финансовой помощи беженцам из Украины, но только в одном воеводском центре. Для участия в программе следует также соответствовать ряду критериев.
Об этом идет речь на сайте организации.
Украинцам, которые отвечают критериям, будут выплачивать 1420 злотых (12159 грн), а члены его семьи (до 5 человек) будут получать по 1220 злотых (10434 грн) в течение 2-х месяцев.
Зарегистрироваться на программу, организованную Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца вместе с Польским Красным Крестом, могут украинцев, вынужденных выехать из своей страны после 24 февраля 2022 года из-за начала полномасштабной войны. На данный момент претенденты должны быть в Польше (в городе Кельце) и самостоятельно содержат хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка или пожилого человека (более 50 лет).
Также податься на финпомощь могут те, кто содержит одного или более человек с особыми потребностями. Важно, чтобы претенденты не получали раньше других финпомощь от разных организаций.
Кроме того, украинцы, которых зарегистрируют, не должны покидать территорию Польши на время получения финпомощи.
При подаче заявки нужно подготовить один из документов, подтверждающих личность: загранпаспорт, ID-карту гражданина Украины, внутренний паспорт, загранпаспорт иностранца с видом на жительство. Для детей и подростков требуются свидетельства о рождении.
Подача заявки осуществляется через мобильное приложение, которое можно загрузить в App Store и Google Play. В случае отсутствия смартфона, заявку можно подать в отделе Красного Креста в городе Кельце.
Регистрация на участие в программе доступна до 14 февраля.
Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил, что украинские беженцы, за границей получающие там финансовую помощь, должны отражать эти доходы в декларации, но налог платить не нужно.
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