Украинцев готовятся эвакуировать из Сектора Газа: сколько людей в списке

Выезд иностранцев из Сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке в соответствии с их гражданством.

МИД и другие ведомства готовят эвакуацию украинцев из Сектора Газа после того, как египетские власти разрешили выезд на свою территорию через КПП "Рафах".

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в Сети 1 ноября.

Николенко сообщил, что на фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах" МИД, другие причастные ведомства и украинские посольства в регионе приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев.

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Сейчас в списке желающих выехать из Газы есть 358 украинцев – в основном женщины и дети. Со всеми поддерживается связь.

Подготовка к эвакуации украинцев из Газы

Спикер МИД проинформировал, что уже направлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из Сектора Газа и транзита по египетской территории. Ожидается согласование.

Также подготовлены документы для украинцев, у которых нет действительных проездных документов, и забронирован необходимый транспорт.

Украина сформировала группу дипломатов, которая прибудет на границу с Газой, чтобы помочь гражданам на месте.

"Как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из Сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке, согласно их гражданству. Работаем, чтобы как можно быстрее вывезти наших людей. Вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы", – резюмировал Николенко.

Заметим, что эвакуация украинцев из Израиля началась еще в первые дни войны там после нападения ХАМАС 7 октября. А вот эвакуация из Сектора Газа до сих пор была невозможна.

Напомним, как сообщил 31 октября посол Израиля Михаил Бродский, в результате нападения ХАМАС погибли 25 граждан Украины.

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