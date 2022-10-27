Украинцев освободили от оплаты услуг по трудоустройству за границей: какие новые условия

В Украине вступили в силу изменения в закон о занятости населения.

В Украине теперь запрещено компаниям-посредникам брать плату с украинцев за предоставление услуг по трудоустройству за рубежом. Их должен платить работодатель.

Соответствующие изменения в законе "О занятости населения" вступили в силу 27 октября, сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что посредник обязан бесплатно предоставлять украинцам консультации и всю информацию о будущей работе.

"Субъект хозяйствования, предоставляющий услуги по посредничеству в трудоустройстве за границей, обязан безвозмездно предоставлять гражданам Украины консультации и информацию о преимуществах легального трудоустройства за границей, характере будущей работы, условиях и размере оплаты труда, условиях проживания в государстве пребывания, наличии международных договоров (соглашений) в сфере трудоустройства и социального обеспечения, заключенных между Украиной и государством трудоустройства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компаниям, предоставляющим услуги посредничества в трудоустройстве за границей, запрещается получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения.

"Оплата услуг за посредничество в трудоустройстве за рубежом производится работодателем, которому предоставлены такие услуги", — добавили в Минэкономки.

Напомним, руководитель отдела легализации миграционной платформы Ewl Мария Кузенко рассказала, что украинских беженцев в Европе после 24 февраля активнее снабжают работой. Впрочем, в основном речь идет о физическом труде. Только в Польше с 24 февраля трудоустроилось 430 тысяч украинских беженцев.

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