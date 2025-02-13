Украинцев перестали пускать в Германию? Кого именно и почему

Почему украинским беженцам, получившим защиту в одной из стран ЕС, начали отказывать во въезде в Германию? И имеют ли они возможность на законных основаниях переехать жить в ФРГ? – выясняла DW.

Граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, могут по-прежнему въезжать в Германию или любую другую страну Шенгенской зоны и в период 180 суток находиться там не более 90 дней.

Это официально подтвердило немецкое министерство внутренних дел в ответ на запрос DW. Безвизовый режим для украинских граждан был введен еще в июне 2017 года. Но сейчас возникли некие ограничения.

Германия приняла уже более миллиона украинских беженцев

Поводом обратиться в МВД Германии стали сообщения о том, что сотрудники федеральной полиции, выполняющие функции пограничников, стали отказывать в пересечении немецкой границы украинцам, желающим въехать в Германию.

В ответе правительства Германии на парламентский запрос депутатской группы Левой партии отмечается, что в период с июля по декабрь 2024 почти 20 процентов нелегальных мигрантов, которых остановили на немецких границах, были гражданами Украины. Они на втором месте после сирийцев, не пущенных в Германию.

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года в Евросоюзе было принято решение освободить украинцев от необходимости подавать заявления о предоставлении убежища. Статус беженца в одной из стран ЕС получают автоматически.

Больше всего украинских беженцев приняла Германия – более миллиона человек. Еще почти столько же искателей убежища или защиты прибыли в Германию за последние три года из других стран (в 2022 году – 244 132 человека, 2023 – 351 915, 2024 – 250 945, данные Федерального статистического ведомства). Такое большое количество беженцев – серьезная проблема для коммунальных властей и бюджета Германии.

Где получил защиту, там и оставайся

Скорее всего, это обстоятельство и побудило немецкое министерство внутренних дел ввести некоторые ограничения. "Чтобы оптимально использовать имеющиеся в Германии ограниченные возможности приема (беженцев и претендентов в приют. — Ред. ), граждане Украины, уже получившие защиту в других государствах-членах ЕС и намеренные переехать жить в Германию, могут быть не пропущены через немецкую границу", — объясняет пресс-служба немецкого МВД.

При этом министерство внутренних дел Германии ссылается на статью 26 Директивы ЕС "О массовом наплыве перемещенных лиц" по номеру 2001/55/EG. Согласно этой статье, переезд человека, уже получившего статус беженца, на проживание из одной страны в другую должен осуществляться по согласованию между властями этих государств.

Но если речь идет и об украинце, который уже давно проживает в одной из стран ЕС и хочет переехать на постоянное место жительства в Германию, речь идет дальше в письме МВД, то он может это сделать только после того, как пройдет формальную процедуру получения визы и вида на жительство в Германии.

Туристом можно, на ПМЖ нельзя

Краткосрочные же поездки украинских беженцев из одной страны ЕС в другую, уверяет министерство внутренних дел, по-прежнему возможны: "Почти все страны-члены ЕС (вместе с Германией) выдают гражданам Украины, которым предоставлена защита, документ о видах пребывания, который действует в Шенгенской зоне. временно здесь находиться.

Но как может полицейский на границе определить, с какой целью едет украинский беженец, например из Франции в Германию — посмотреть Кельнский собор или обустроиться в каком-нибудь немецком городе надолго? В пресс-службе МВД корреспонденту DW объяснили, что работник федеральной полиции во время пограничного контроля выясняет, с какой целью и на какой срок человек въезжает в Германию.

"Въезжающий в страну обязан предоставить доказательства, свидетельствующие о целях и сроках запланированного пребывания в Германии", — добавил пресс-секретарь немецкого ведомства. Если же человек лукавит и только притворяется туристом, и немецкий полицейский будет иметь убедительные подозрения на этот счет, то, как отметили в МВД, такому человеку может быть отказано во въезде на территорию ФРГ.

А если самолетом?

Лазовкой в этом смысле могут быть воздушные ворота Германии: для пассажиров из рейсов, следующих из любой страны ЕС, пограничного контроля в немецких аэропортах, в отличие от сухопутных границ, нет.

Но чиновник МВД предупреждает, что вышеизложенные правила действуют на всех границах Германии, и он не советует украинским беженцам пытаться воздушным путем перебраться на ПМЖ в Германию, поскольку и в аэропортах могут проводиться выборочные проверки.

На вопрос DW, сколько украинских беженцев переехало в 2024 году из стран ЕС в Германию на законных основаниях, то есть, с согласия немецких властей, МВД обещало ответить письменно. На момент публикации этого текста письмо из ведомства еще не поступило.

Читайте также:

Автор: Петр Петренко, Deutsche Welle.