Украинцев предупредили, что сертификат в "Дії" для поездки в Египет может не подойти: какие надо документы

Код в "Дії" не считывается устройствами пограничников.
Вакцинированным украинским туристам для поездки в Египет нужен бумажный сертификат с QR-кодом или отрицательный результат ПЦР-теста.
Об этом пишет Turprofi.com.ua со ссылкой на директора одного из турагентств и египетское посольство в Украине.
Объясняется, что, согласно египетским законам, при пересечении границы туристы должны предоставить или распечатанный документ о вакцинации (с QR-кодом), либо отрицательный результат ПЦР-теста. Впрочем, пока граждане могут получить только бумажное свидетельство о вакцинации на украинском и английском языках с печатями, но без QR-кода.
В то же время QR-код доступен сейчас только в цифровом сертификате в приложении "Дія", который не считывается устройствами пограничников.
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"Сейчас Египет принимает только сертификаты, которые предоставляются в распечатанном виде с подписями и печатями и с обязательным QR-кодом. Поскольку сертификаты украинского образца не имеют QR-кода, туристам для въезда в Египет необходимо делать ПЦР-тест на коронавирус. Процесс взаимного согласования сертификатов вакцинации между Египтом и Украиной еще не завершен. QR-код в "Дії" пока не может быть использован для въезда на территорию Египта", — заявили по поводу этого в египетском посольстве в Украине.
Поэтому сейчас украинцам, которые едут в Египет, рекомендуют делать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до запланированной поездки.
Напомним, что украинские цифровые COVID-сертификаты признал Евросоюз.
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