Украинцев предупредили, что сертификат в "Дії" для поездки в Египет может не подойти: какие надо документы

Украинцев предупредили, что сертификат в "Дії" для поездки в Египет может не подойти: какие надо документы

Код в "Дії" не считывается устройствами пограничников.

Вакцинированным украинским туристам для поездки в Египет нужен бумажный сертификат с QR-кодом или отрицательный результат ПЦР-теста.

Об этом пишет Turprofi.com.ua со ссылкой на директора одного из турагентств и египетское посольство в Украине.

Также читайте Украина и Грузия взаимно признали COVID-сертификаты

Объясняется, что, согласно египетским законам, при пересечении границы туристы должны предоставить или распечатанный документ о вакцинации (с QR-кодом), либо отрицательный результат ПЦР-теста. Впрочем, пока граждане могут получить только бумажное свидетельство о вакцинации на украинском и английском языках с печатями, но без QR-кода.

В то же время QR-код доступен сейчас только в цифровом сертификате в приложении "Дія", который не считывается устройствами пограничников.

Читайте также: Как оформить COVID-документы для пересечения границы: украинцам дали подробное объяснение

"Сейчас Египет принимает только сертификаты, которые предоставляются в распечатанном виде с подписями и печатями и с обязательным QR-кодом. Поскольку сертификаты украинского образца не имеют QR-кода, туристам для въезда в Египет необходимо делать ПЦР-тест на коронавирус. Процесс взаимного согласования сертификатов вакцинации между Египтом и Украиной еще не завершен. QR-код в "Дії" пока не может быть использован для въезда на территорию Египта", — заявили по поводу этого в египетском посольстве в Украине.

Поэтому сейчас украинцам, которые едут в Египет, рекомендуют делать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до запланированной поездки.

Напомним, что украинские цифровые COVID-сертификаты признал Евросоюз.

Ранее сообщалось, что в Украине также запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

За что критикуют украинские цифровые COVID-сертификаты

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку