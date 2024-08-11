Украинцев с 12 августа ждут неудобства на украинско-польской границе: в чем причина

С 12 августа один из пунктов пропуска на украино-польской границе будет работать с осложнениями. Польша приступила к ремонтным работам асфальтового покрытия на своей стороне в пункте пропуска "Гребенное — Рава-Русская". Эти работы могут повлиять на движение транспорта и вызвать длительные ожидания.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ремонтные работы могут осложнить как въезд в Польшу, так и выезд из нее, особенно для грузового транспорта и легковых автомобилей, следующих в Украину. Пользователям рекомендуется заранее планировать поездки и, по возможности, использовать альтернативные пункты пропуска, чтобы уменьшить задержки и неудобства.

Согласно информации, предоставленной польской стороной, ремонтные работы включают в себя замену асфальтового покрытия, что предусматривает значительные изменения в режиме работы пункта пропуска. Это может привести к осложнениям в движении и необходимости дополнительных проверок. Это может привести к увеличению времени ожидания и пробок на границе.

Гражданам настоятельно рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать другие маршруты для пересечения границы во избежание возможных задержек и неудобств, связанных с проведением ремонтных работ.

Напомним, представитель Госпогранслужбы Андрей Демчеко заявлял, что цифровизация проверки документов ускорит процесс и исключит возможность подделок, благодаря сверке данных с электронными реестрами, к которым ранее был ограничен доступ.

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