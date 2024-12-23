Украинцев в Германии в 2025 году могут ждать трудные времена: что нужно сделать немедленно

Украинские беженцы в Германии, особенно те, кто хочет остаться в стране, могут столкнуться с трудностями из-за экономических проблем, выборов и событий в Сирии.

Об этом пишет DW.

В последние недели в Германии наблюдаются быстрые сдвиги в экономике и общественных настроениях, которые могут повлиять на украинских беженцев в 2025 году.

В 2025 году украинские беженцы в Германии могут столкнуться с рядом экономических и политических изменений, которые существенно повлияют на их положение. международной ситуации, в частности, в контексте Украины и Сирии.

Изменения на рынке труда Германии

До осени 2024 года Германия переживала дефицит квалифицированных кадров, что создавало благоприятные условия для интеграции украинских беженцев на рынок труда. беженцев через языковые курсы, что позволяло им легче устроиться за специальностью.

Однако к осени 2023 года стало понятно, что этот подход не дало желаемых результатов. экономическую ситуацию и текущий спад, ситуация может измениться. увольнений анонсировали крупные компании, такие как Bosch, Ford, Volkswagen, которые в ближайшие годы снизят персонал. Это означает, что спрос на рабочие места снизится, особенно для тех, кто не имеет высокой квалификации или владеет языком на базовом уровне.

Снижение спроса на рабочие места и уменьшение готовности компаний нанимать новых сотрудников может привести к тому, что украинские беженцы, особенно не имеющие достаточно высокой квалификации или не владеющие немецким языком, столкнутся с трудностями в трудоустройстве.

Рост экономического беспокойства

В последнее время в Германии начал расти экономический пессимизм среди населения. усиливает недовольство среди части населения. В такой ситуации беженцы могут оказаться под давлением, поскольку экономическая ситуация в Германии влияет на отношение к мигрантам.

Этот тренд может сказаться на политике по оказанию социальной помощи, в том числе на помощи Bürgergeld, которую получают украинцы и другие беженцы.

Политические изменения и последствия для беженцев

В феврале 2025 года в Германии состоятся досрочные парламентские выборы, и политические партии уже сейчас выражают свои намерения по поводу миграционной политики. может означать, что не работающие украинцы будут лишены этой финансовой поддержки и получать помощь по другим, менее выгодным программам.

Дискуссия о возможности возвращения сирийских беженцев на родину после падения режима Башара Асада является еще одним важным фактором. Этот прецедент может повлиять на украинских беженцев, особенно в случае достижения мира в Украине. возвращение украинских беженцев, особенно тех, кто не работает или не имеет устойчивого статуса.

Советы для украинских беженцев

Для украинцев, желающих остаться в Германии на длительный срок, важно как можно быстрее интегрироваться в рынок труда. .Поскольку спрос на работу уменьшается, важно, чтобы украинцы стремились найти работу, даже если это означает начать с меньших Квалификация должностей. Это позволит им не только обеспечить себя финансово, но и укрепить свою позицию в Германии в случае дальнейших изменений политики.

В общем, украинским беженцам в Германии нужно быть готовыми к возможным изменениям в политической и экономической ситуации и адаптироваться к новым условиям, чтобы не оказаться в сложной ситуации, когда будет тяжело остаться в стране на длительный срок.

Напомним, все больше беженцев из Украины хотят остаться в Германии навсегда.