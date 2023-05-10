Украинцев заставят продавать свои авто в одной из стран Европы: какая причина

Кроме машин, швейцарские власти будут учитывать и другие активы беженцев – драгоценности и наличные деньги.

В Швейцарии украинских беженцев могут обязать продавать собственные автомобили, чтобы они дальше могли получать соцвыплаты. Тамошнее правительство усиливает контроль по выплатам пособий.

Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Правительство Швейцарии вводит более строгие правила контроля за выплатами для беженцев. Однако окончательное решение будут принимать местные власти, то есть условия для каждого кантона будут отличаться.

Украинцы должны принять равные условия для получения соцвыплат, отметила глава департамента юстиции и полиции Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер.

"К остальным получателям социальных пособий в Швейцарии применяются гораздо более строгие правила. Семьям приходится раскрывать всю информацию и подавать заявки на малейшие расходы. Таким людям трудно понять, что другие получают социальную помощь и одновременно могут ездить на машине", — рассказала Бом-Шнайдер.

Украинцам, больше года проживающим в Швейцарии, еще в марте сообщили о необходимости проверить собственные активы в случае намерений в дальнейшем получать финансовую помощь. Так, если стоимость авто превышает установленный властями кантона предел, машину придется продать.

В каждом кантоне Швейцарии установлены разные нормы активов для беженцев. Так, в кантоне Люцерн предел на получение соцвыплат составляет 4 000 франков на одного человека. Что касается лимита на семью, то речь идет о 10 тыс. франков.

Кто может не продавать свои авто: исключения

Авто могут не продавать те беженцы, которые докажут, что машина необходима по состоянию здоровья или для работы. Однако стоит обратить внимание и на то, что кроме автомобилей, швейцарские власти будут учитывать и другие активы – драгоценности и наличные деньги.

Если же беженец в Швейцарии все же продает свой автомобиль, то соцпомощь там приостанавливают на период, который зависит от суммы, вырученной за машину.

Напомним, правительство Румынии утвердило план сокращения выплат почти для 100 тыс. украинских беженцев с мая.

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