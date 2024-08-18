Украинцу в Риме грозит реальный срок заключения и гигантский штраф — что произошло

19-летний турист из Украины решил выцарапать свое имя на одной из стен Колизея.

В столице Италии турист из Украины сделал надпись на Колизее — памятнике древнеримской архитектуры. За это молодой человек может получить до трех лет заключения и заплатить административный штраф до 10 тысяч евро.

Об этом пишет La Repubblica.

19-летний украинец, путешествовавший по Италии, может оказаться за решеткой из-за надписи на стенах 2000-летнего здания Колизея в Риме. Случай произошел накануне, 16 августа. Около 14:00 молодого человека задержала полиция города за то, что тот решил выцарапать свое имя на одной из стен достопримечательности.

Действия украинского туриста заметили другие посетители.

Украинцу предъявляют обвинения в повреждении культурного наследия, что в Италии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет и административный штраф в размере до 10 тысяч евро.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери похвалил скорую реакцию охраны и подчеркнул, что в такой ячейке исторического наследия "нет места для хулиганства и идиотов".

Напомним, одна из туристок из США ранее предупредила о новом "агрессивном" мошенничестве в Риме. В частности, отдыхавшая в Италии американка рассказала, что видела мужчину, который стал жертвой так называемой "аферы с браслетами".

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