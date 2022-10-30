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"Украинцы доказали их эффективность": Польша получила первые "Байракторы" для своего войска (фото, видео)

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"Украинцы доказали их эффективность": Польша получила первые "Байракторы" для своего войска (фото, видео)

Фото: Министерство обороны Польши

Польша заказала эти беспилотники еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Польская армия получила первые турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

Об этом заявило министерство обороны Польши в своем Twitter.

Известно, что контракт на поставку "Байрактора" Польша подписала еще в мае 2021 года.

"Начинаем процесс оснащения воинских частей "Байрактарами". Мы заказали эти беспилотники к российской агрессии в Украине (до полномасштабного вторжения РФ в Украину. — Ред.). Сегодня передали бойцам 12-й базы БПЛА первые единицы беспилотных комплексов", — подчеркнул министр обороны Польши Мариуш Блащак и добавил, – "Без беспилотников нет современной армии. Высокую эффективность техники доказали украинцы, которые использовали эти современные дроны для защиты от россиян".

В комментариях для польских СМИ он заявил, что военнослужащие уже прошли учебные курсы в Турции.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что его страна тратит миллиарды на оборону для того, чтобы в школах потом не разговаривали на русском.

Как сообщалось, в июле Польша открыла сбор на Bayraktar для украинской армии. Турецкая компания Baykar заявила, что бесплатно передаст украинской армии "Байрактар", на который поляки собирали деньги. Донаты передали на нужды Украины.

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