"Украинцы должны получить ракеты ATACMS": Борис Джонсон поразил российских пранкеров откровенностью

Пранкеры позвонили Борису Джонсону, который призвал "помочь Украине снести Крымский мост", а также заявил, что якобы готов возглавить Иностранный легион в Украине.

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов (Vowan) и Алексей Столяров (Lexus). Джонсон откровенно поговорил с ними, полагая, что ему позвонил известный французский экономист и политик Жак Аттали.

Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

Так называемые "Вован" и "Лексус" обычно звонят по телефону мировым политикам, выдавая себя за глав государств или известных лиц, и выводят собеседников на откровенное общение, чтобы те честно высказались.

Во время разговора с пранкерами Джонсон заявил, что украинцы должны получить ракеты ATACMS, ведь нуждаются в таком оружии, которое поможет "уничтожить Крымский мост". По его мнению, Украина должна обладать правом атаковать цели в России ракетами большой дальности.

"Нам следует передать им (ВСУ – ред.) ракеты ATACMS. Мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", – заявил Джонсон.

Более того, британский премьер подчеркнул, что Украине нужна массовая мобилизация.

"Украинская армия, ветераны, которых я видел, – это люди достаточно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей", – отметил Джонсон.

Пранкеры также вывели Джонсона на неожиданные заявления. В частности, он заявил, что мог бы стать военным командиром, если бы у него было генеральское звание.

"Я настолько заядлый сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить Иностранный легион в Украине, будь я генералом", – заявил Джонсон.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заявлял о своей поддержке наступления ВСУ на Курщине. Он призвал предоставить нашим военным право беспрепятственно применять дальнобойное оружие.

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