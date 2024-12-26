Украинцы еще год смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Литве: подробности

Соответствующее решение приняли местные власти.
Украинские беженцы в Каунасе в 2025 году могут ездить со скидкой в общественном транспорте. Аналогичные решения были приняты и другими крупными городами Литвы.
Об этом сообщило LRT.
Прибывшие после начала российского полномасштабного вторжения беженцы из Украины будут получать 99% скидку на приобретение срочных электронных билетов для проезда автобусами и троллейбусами в течение всего следующего года.
Для пользования льготами необходимо предоставить цифровое разрешение на временное проживание в Литве, выданное Департаментом миграции, а также документ, удостоверяющий личность, выданный Украиной.
Решение было одобрено в декабре как часть программы поддержки украинцев, вынужденно находящихся в Литве.
Напомним, Литва поддерживает идею Франции относительно возможного отправления войск западных стран в Украину без разрешения всех стран-членов НАТО.
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