Украинцы еще год смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Литве: подробности

Украинские беженцы в Каунасе в 2025 году могут ездить со скидкой в общественном транспорте. Аналогичные решения были приняты и другими крупными городами Литвы.

Об этом сообщило LRT.

Прибывшие после начала российского полномасштабного вторжения беженцы из Украины будут получать 99% скидку на приобретение срочных электронных билетов для проезда автобусами и троллейбусами в течение всего следующего года.

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Для пользования льготами необходимо предоставить цифровое разрешение на временное проживание в Литве, выданное Департаментом миграции, а также документ, удостоверяющий личность, выданный Украиной.

Решение было одобрено в декабре как часть программы поддержки украинцев, вынужденно находящихся в Литве.

Напомним, Литва поддерживает идею Франции относительно возможного отправления войск западных стран в Украину без разрешения всех стран-членов НАТО.

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