"Украинцы — это большой фейк": Медведев заявил, что после "денатификации" Россия планирует построить Евразию от Лиссабона до Владивостока

"Украинцы — это большой фейк": Медведев заявил, что после "денатификации" Россия планирует построить Евразию от Лиссабона до Владивостока

По словам Медведева, украинской нации никогда не было в истории, и сейчас не существует.

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что украинцы – это только ошибка. Мол, такой национальности никогда не было в истории. Россия, в свою очередь, дальше собирается построить "открытую Евразию" — от Лиссабона до Владивостока.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Медведева.

"Глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует", — заявил Медведев.

По его словам, демилитаризации и денацификации Украины — это длительный процесс, после которого Россия планирует построить Евразию от Лиссабона до Владивостока.

"Эти сложные задачи не выполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев — важнейшая цель. Цель во имя покоя будущих поколений самих украинцев и возможности наконец-то построить открытую Евразию — от Лиссабона во Владивосток", — заявил Медведев.

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