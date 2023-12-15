Украинцы могут потерять вид на жительство в одной из европейских стран: в какой именно и почему

К беженцам из Украины и других государств хотят относиться "на равных".

Украинцы рискуют потерять вид на жительство в Норвегии. Это произойдет в том случае, если они ездят домой.

Об этом говорится в заявлении правительства Норвегии.

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Как стало известно, Министерство юстиции и общественной безопасности сегодня издало инструкции Норвежскому иммиграционному управлению (UDI), позволяющие отменять временную коллективную защиту, если украинцы едут в Украину.

"Это следует из общей инструкции Министерства юстиции и общественной безопасности UDI, согласно которой иностранные граждане, которым была предоставлена защита в Норвегии, могут потерять вид на жительство, если они вернутся в страну, из которой они уехали", – отмечается в сообщении.

До этого времени от этой инструкции действовало исключение для украинцев с временной коллективной защитой. Пока он отменяется, поэтому украинцы больше не смогут ездить домой без последствий.

"Если украинцы, получившие временную коллективную защиту, будут ездить туда и обратно между Норвегией и Украиной, это может указывать на то, что они больше не нуждаются в защите в Норвегии. Теперь я хочу относиться к украинцам и другим национальностям на равных с точки зрения последствий таких поездок ", – заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель.

Поездки, совершенные до вступления в силу ограничения, не влекут аннулирование вида на жительство. Впрочем, в особых случаях посещение страны происхождения по-прежнему будет разрешено.

Ранее стало известно, сколько украинцев уехало за границу из-за войны.

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