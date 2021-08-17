Украинцы на военной базе в Кабуле: кто они, как там оказались и какой фейк уже придумали в России

В СМИ пишут, что 12 украинцев находятся на военной базе в Кабуле.
В столице Афганистана Кабуле на территории бывшей военной базы находится 12 украинцев.
Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".
"МИД известно о двенадцати украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в Афганистане", — сказал дипломат.
Он заверил, что посольство поддерживает с ними связь и эвакуирует их, как только появится возможность. Николенко добавил, что с территории Афганистана изъявили желание эвакуироваться 120 украинских граждан.
В то же время в Минобороны Украины заявили, что украинских военных в Афганистане нет.
"Официально украинский персонал, который выполнял задачи в Афганистане — а это 21 военнослужащий — вернулся на родину", — подтвердил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сенык в комментарии ТСН.ua.
Отметим, что Украина еще в июне вывела из Афганистана весь личный состав национального персонала, который действовал в рамках миссии НАТО "Решительная Поддержка".
Как сообщает 24 канал, речь идет о украинцах, якобы работающих в Афганистане по частным военным контрактам. Сейчас на базе находится более 40 мужчин, среди которых, кроме украинцев, есть граждане Грузии, Румынии и Болгарии.
Наталия, сестра украинца Ивана, который живет в Кабуле уже около 2 лет и работает военным по частному контракту, рассказала журналистам о положении наших соотечественников.
По ее словам, талибы забрали у наших ребят все оружие.
"Сегодня талибы нормальные, а завтра они могут подумать, что эти ребята — те, кто против них воевал на стороне американцев. Их первых возьмут в плен", — сказала Наталья.
Женщина добавила, что украинцы сейчас находятся на базе, ведь в Кабуле царит анархия. К счастью, пищей они обеспечены.
Отметим, что российские СМИ распространили информацию об украинских военных, которых "забыли американцы". В Сети даже появилось видео, где парни в военной форме на русском и украинском языках обсуждают действия талибов, которые выпускают заключенных из тюрьмы.
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Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 августа, украинский самолет эвакуировал из Кабула 8 украинцев и 71 иностранцев — граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана.
Напомним
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Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.