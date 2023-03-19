Украинцы помогали почти сотне нелегалов попасть из Беларуси в Польшу

С территории Беларуси в Польшу в течение суток 18 марта пытались попасть 90 нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Помогали им в этом 4 гражданина Украины.

Об этом сообщила польская служба охраны границы в своем Twitter.

Нелегалы были остановлены в районе пограничных застав Беловежа, Мельник и Черемха.

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Крупнейшая группа нарушителей границы (31 человек) состояла преимущественно из граждан Афганистана, Сирии и Ирака. Кроме того, среди задержанных были граждане африканских стран Судана и Йемена.

Польские пограничники также сообщили, что при содействии нелегальному пересечению границы задержаны 4 гражданина Украины.

W dn.18.03 dopróbowało nielegalnie przedostać się z90 os.-m.in.:ob.Jemenu и Sudanu.

Najwięcej na odcinku #PSGBiałowieża — 31 os.-ob.Afganistanu,Syrii,Iraku. #PSGMielnik и #PSGCzeremcha -zatrzymano 4 kurierów-ob.Ukrainy pic.twitter.com/WgzONg1KPe — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 19 марта, 2023

Напомним, осенью 2021 года после спровоцированного режимом Лукашенко миграционного кризиса резко вырос поток мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в ЕС через Беларусь. Польша после штурма границы мигрантами из Беларуси в октябре 2022 года достроила 187-километровую стену на границе с РБ.

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