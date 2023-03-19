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Украинцы помогали почти сотне нелегалов попасть из Беларуси в Польшу

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Украинцы помогали почти сотне нелегалов попасть из Беларуси в Польшу

Фото: gov.pl

Самую большую группу нарушителей границы составляли граждане Афганистана, Сирии и Ирака.

С территории Беларуси в Польшу в течение суток 18 марта пытались попасть 90 нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Помогали им в этом 4 гражданина Украины.

Об этом сообщила польская служба охраны границы в своем Twitter.

Нелегалы были остановлены в районе пограничных застав Беловежа, Мельник и Черемха.

Крупнейшая группа нарушителей границы (31 человек) состояла преимущественно из граждан Афганистана, Сирии и Ирака. Кроме того, среди задержанных были граждане африканских стран Судана и Йемена.

Польские пограничники также сообщили, что при содействии нелегальному пересечению границы задержаны 4 гражданина Украины.

Напомним, осенью 2021 года после спровоцированного режимом Лукашенко миграционного кризиса резко вырос поток мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в ЕС через Беларусь. Польша после штурма границы мигрантами из Беларуси в октябре 2022 года достроила 187-километровую стену на границе с РБ.

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Дата публикации
Просмотры
431
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