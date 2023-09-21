Украинцы попали в смертельное ДТП в автобусе в Черногории: детали, фото

В Черногории произошло смертельное ДТП с автобусом на трассе Цэтыне-Будва, в котором пострадали, в частности, и украинцы. Жертвами аварии стали по меньшей мере два человека.

Об этом издание Pobjeda сообщило 20 сентября.

Автобус в Черногории внезапно съехал с дороги и упал в пропасть. По данным правоохранителей, авария произошла из-за того, что по неизвестной причине водитель не справился с управлением. Так что автобус прорвал защитное ограждение и упал в пропасть глубиной в 20 м.

ДТП с автобусом в Черногории/Фото: Pobjeda

Что известно о пострадавших в ДТП в Черногории

В момент аварии в автобусе находились от 30 до 35 пассажиров. На месте погибли гражданин Великобритании и 19-летняя гражданка Черногории.

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Пострадали несколько граждан Украины. Один из украинцев получил тяжелые телесные повреждения и ему ампутировали левую конечность. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По приказу прокурора Главной государственной прокуратуры в Цэтыне водителя автобуса арестовали по подозрению в нарушении безопасности дорожного движения.

ДТП с автобусом в Черногории/Фото: Pobjeda

ДТП с автобусом в Черногории/Фото: Pobjeda

К слову, украинцы пострадали в аварии с автобусом в Австрии 19 сентября. Транспортное средство перевернулось вблизи села Михельдорф. В результате ДТП погиб один человек, еще десятки пострадали.

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