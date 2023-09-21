Украинцы попали в смертельное ДТП в автобусе в Черногории: детали, фото

Одному из пострадавших украинцев пришлось ампутировать конечность.
В Черногории произошло смертельное ДТП с автобусом на трассе Цэтыне-Будва, в котором пострадали, в частности, и украинцы. Жертвами аварии стали по меньшей мере два человека.
Об этом издание Pobjeda сообщило 20 сентября.
Автобус в Черногории внезапно съехал с дороги и упал в пропасть. По данным правоохранителей, авария произошла из-за того, что по неизвестной причине водитель не справился с управлением. Так что автобус прорвал защитное ограждение и упал в пропасть глубиной в 20 м.
Что известно о пострадавших в ДТП в Черногории
В момент аварии в автобусе находились от 30 до 35 пассажиров. На месте погибли гражданин Великобритании и 19-летняя гражданка Черногории.
Пострадали несколько граждан Украины. Один из украинцев получил тяжелые телесные повреждения и ему ампутировали левую конечность. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.
По приказу прокурора Главной государственной прокуратуры в Цэтыне водителя автобуса арестовали по подозрению в нарушении безопасности дорожного движения.
К слову, украинцы пострадали в аварии с автобусом в Австрии 19 сентября. Транспортное средство перевернулось вблизи села Михельдорф. В результате ДТП погиб один человек, еще десятки пострадали.
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