Украинцы пострадали в ДТП в Польше: автобус съехал в ров и опрокинулся (фото)

Пассажирский автобус Flixbus сообщением Ивано-Франковск-Познань попал в ДТП в ночь на 13 апреля в населенном пункте Eлжбецин на юго-западе Польши.

Об этом сообщает Wyborcza.pl.

Автобус с 16 людьми в салоне съехал в ров и опрокинулся. В результате аварии трое украинских граждан получили травмы и их доставили в больницу.

Спикер полиции города Буско-Здруй Томаш Пивоварский уточнил, что информация об аварии на дороге национального значения №73 в Елжбецине поступила около 6:00 (по Киеву). Вероятной причиной ДТП стало то, что водитель автобуса пытался не сбить перебегавшую дорогу серну. Водителю не удалось успешно совершить маневр, поэтому транспорт съехал с дороги и опрокинулся.

По данным полиции, автобус следовал через Львов, Жешув, Кельце и Лодзь в Познань. Все 16 человек, которые были в транспорте, – граждане Украины.

Заметим, что оба водителя автобуса были трезвыми.

Фото: wyborcza.pl

Напомним, 11 апреля в польском Мысловице столкнулись два микроавтобуса, в результате чего в больницу забрали двух украинцев с травмами разной тяжести.

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