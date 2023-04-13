Украинцы пострадали в ДТП в Польше: автобус съехал в ров и опрокинулся (фото)

Аварию могла повлечь неудачная попытка водителя не столкнуться с перебегавшей дорогу серной.
Пассажирский автобус Flixbus сообщением Ивано-Франковск-Познань попал в ДТП в ночь на 13 апреля в населенном пункте Eлжбецин на юго-западе Польши.
Об этом сообщает Wyborcza.pl.
Автобус с 16 людьми в салоне съехал в ров и опрокинулся. В результате аварии трое украинских граждан получили травмы и их доставили в больницу.
Спикер полиции города Буско-Здруй Томаш Пивоварский уточнил, что информация об аварии на дороге национального значения №73 в Елжбецине поступила около 6:00 (по Киеву). Вероятной причиной ДТП стало то, что водитель автобуса пытался не сбить перебегавшую дорогу серну. Водителю не удалось успешно совершить маневр, поэтому транспорт съехал с дороги и опрокинулся.
По данным полиции, автобус следовал через Львов, Жешув, Кельце и Лодзь в Познань. Все 16 человек, которые были в транспорте, – граждане Украины.
Заметим, что оба водителя автобуса были трезвыми.
Напомним, 11 апреля в польском Мысловице столкнулись два микроавтобуса, в результате чего в больницу забрали двух украинцев с травмами разной тяжести.
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