Украинцы в Дании напомнили датским парламентариям о Голодоморе 1932-33 гг. и почему его следует признать геноцидом

Накануне чествования украинским народом 90-й годовщины Голодомора 25 ноября 2023 года, Украинский дом в Дании инициировал кампанию по информированию датских парламентариев и общества относительно Голодомора для признания датским парламентом Голодомора геноцидом.

В преддверии будущих слушаний о признании Голодомора геноцидом украинского народа в парламенте Дании в декабре этого года, Украинский дом в Дании инициировал создание и передачу датским парламентариям символических предметов и информационных писем за подписями активистов и руководителей украинских организаций в Дании, включая Ассоциацию украинцев в Дании и представителей украинских религиозных организаций

Сегодня общественная инициативная группа по признанию Голодомора геноцидом украинского народа встретилась с членами парламентского комитета по внешней политике, а с помощью секретариата парламента каждый датский парламентарий получил композицию из пяти колосьев пшеницы, как напоминание о зловещем советском "Законе о 5 колосьях", соответственно к которому сотни тысяч украинцев были убиты или приговорены к заключению в Сибири. Закон стал одним из ряда постановлений сталинского режима, которые сделали возможным целенаправленное и умышленное убийство голодом более 4 миллионов украинцев 90 лет назад.

Композиция из колосков/Фото Алекс Бенес

Фото Алекс Бенес

"К сожалению, у Дании нет традиции парламентского признания геноцидов (армянский геноцид остается непризнанным в Дании), но сегодня украинское государство и сообщество поднимает среди датских политических партий дискуссию о необходимости признания Голодомора геноцидом украинского народа", — отметила общественная активистка Жанна Шевченко.

Фото Алекс Бенес

"Нельзя оставлять вопрос признания Голодомора геноцидам историкам, потому что общества должны брать на себя политическую ответственность – признавать преступления советского режима, в частности, наиболее скрытое преступление советской власти в отношении миллионов украинцев 90 лет назад.

В 1930-х годах прошлого столетия от датских политиков, а не историков, зависело, насколько могла быть помощь Дании украинцам. К сожалению, несмотря на освещение Голодомора в датских СМИ, реакция правительства тогда была довольно ограниченной. Сегодня, когда Дания является лидером среди стран, поддерживающих Украину в современной войне против России, мы ожидаем, что датчане исправят эту историческую несправедливость, признавая Голодомор геноцидом, и будут и дальше содействовать Украине в становлении справедливости в XXI веке", – прокомментировала глава Украинского дома в Дании Наталья Попович.

Ранее сообщалось, что штат Вайоминг стал 32-м штатом США, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

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