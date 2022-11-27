Украинцы в Дании отметили годовщину Голодомора инициативой о признании России спонсором терроризма (фото и видео)

В День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов украинское коммюнити в Дании отметило массовым шествием центром Копенгагена.

Несколько сотен украинцев с горящими свечами прошлись от местной мэрии к зданию парламента, где во время митинга было провозглашено о представлении петиции в датский парламент с требованием признать Россию страной-спонсором терроризма.

"Наша цель — заблокировать России любые возможности получать финансирование на продолжение войны и террора украинцев — террора, который сегодня мало чем отличается от террора, который испытал наш народ 90 лет назад во время Голодомора", — сказал глава Ассоциации украинцев в Дании Андрей Кузьмин.

Посол Украины в Дании Михаил Выдойник выразил надежду, что парламент Дании поддержит обращение украинцев и признает, что Россия является государством-террористом.

"Надеюсь, что датский парламент, который в скором времени сформирует коалицию и начнет полноценно работать, поддержит наше обращение и признает то, что очевидно всему миру – что Россия является государством-террористом", — сказал Михаил Выдойник.

Напомним, депутаты федерального собрания Германии готовы признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинской нации. Текст документа уже согласован соответствующими органами в Бундестаге и выставлен на голосование в следующую среду, 30 ноября.

Ранее парламенты Ирландии и Молдовы признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Парламент Румынии также принял Декларацию об осуждении Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Кремле уже официально и публично признают убийства гражданских и атаку на энергетику Украины, чтобы таким образом принудить Киев к переговорам. Но мир продолжает смотреть на Украину, которую оккупанты заставляют мерзнуть, и все еще размышляет, признавать ли РФ террористом.

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