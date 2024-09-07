Украинцы в Германии должны работать: Шольц призвал искать решения для трудоустройства беженцев

Канцлер Германии считает недопустимым, что квалифицированные специалисты из числа украинских беженцев получают пособия от государства и не работают.

Федеральный канцлер Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, получивших убежище в Германии, как можно скорее устроиться на работу. Во время встречи со своими избирателями в в Бранденбургском округе в субботу, 7 сентября, Шольц подчеркнул, что украинцев поддерживают в Германии с начала полномасштабной войны, и будет правильно, если они внесут свой вклад в экономику страны.

Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Канцлер отметил, что благодаря программе федерального правительства Job-Turbo более 200 тысяч из более чем миллиона украинских беженцев в германии уже получили работу. Но эту цифру необходимо увеличить.

"Приемлемо, если вы не можете сразу приступить к работе, на которую имеете право, или изначально можете работать только неполный рабочий день. Это разумно в других странах и должно также применяться к Германии", — сказал Шольц.

При этом канцлер отметил, что выполнить эту задачу невозможно без содействия местных властей и работодателей, так как в федеральных землях существует "слишком много параллельных инстанций", выдающих сертификаты о признании профессиональных степеней и квалификаций.

"Это ерунда. Мы очень стараемся сократить количество подобных органов. Не может быть так, чтобы из 2000 украинских врачей, которые хотели бы работать в Германии, разрешение получили только 120", – заявил он.

Шольц призвал работодателей в первую очередь "смотреть на людей", а получение сертификата "отложить на потом".

Напомним, немецкие центры занятости ввели новые условия для пособия по безработице. В Германии пособие по безработице могут получить только постоянные резиденты. Недавние изменения повлияли на размер выплат и условия их получения с целью улучшения поддержки беженцев в поисках работы и обучения, а также более эффективного использования финансовых ресурсов.

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