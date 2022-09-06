Украинцы в Польше больше не смогут обменять гривны на злотые: когда последний день

Польские банки перестают принимать гривны для обмена на злотые. Украинцы могут успеть обменять свои сбережения до пятницы, 9 сентября.

Соответствующее решение принято по согласованию с Национальным банком Украины.

Об этом сообщает Национальный банк Польши.

"Narodowy Bank Polski по согласованию с Национальным банком Украины сообщает, что завершается обмен Украинских гривен (UAH) на польские злотые для нужд граждан Украины, прибывающих на территорию Республики Польша. Последней неделей покупки организационными подразделениями PKO Bank Polski будет неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая программа достигла поставленных перед ней целей и "обеспечила беженцам из Украины доступ к собственным средствам". Так, в 100 отделениях банка совершено более 97 тыс. валютно-обменных операций на общую сумму 690 млн. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и работающие на украинском работодателе удаленно, не будут платить налоги в Польше.

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