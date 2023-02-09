Украинцы в Польше из-за ревности подрались до смерти: погибли двое мужчин, женщина в тяжелом состоянии

Во время драки в квартире находились двое детей, они остались без отца.

В Польше в городе Быдгощ в квартире произошла семейная драка между украинцами на фоне ревности. Двое мужчин 22 и 25 лет погибли, 25-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Также телесные повреждения получила 71-летняя женщина.

Об этом сообщает издание PAP.

В квартире во время драки также находились двое детей. Трехлетняя и пятилетняя девочки не пострадали, с ними работают психологи.

Также читайте Могут ли вручать повестки украинцам в Польше: в ЦПД опровергли российские фейки

Польские правоохранители установили, что потасовка произошла между бывшим мужем и нынешним сожителем 25-летней женщины. Пострадавшая 71-летняя женщина – ее бабушка.

Известно, что украинка вместе с детьми и бабушкой переехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ее бывший муж уже проживал в Польше.

Все подробности трагедии устанавливает полиция.

Напомним, в Польше 32-летний украинец устроил стрельбу на железнодорожном вокзале в городе Лодзь. За совершенное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Мгновенная реакция - Польша направила Украине масштабную гуманитарную помощь

Читайте также: