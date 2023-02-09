Украинцы в Польше из-за ревности подрались до смерти: погибли двое мужчин, женщина в тяжелом состоянии

Во время драки в квартире находились двое детей, они остались без отца.
В Польше в городе Быдгощ в квартире произошла семейная драка между украинцами на фоне ревности. Двое мужчин 22 и 25 лет погибли, 25-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Также телесные повреждения получила 71-летняя женщина.
Об этом сообщает издание PAP.
В квартире во время драки также находились двое детей. Трехлетняя и пятилетняя девочки не пострадали, с ними работают психологи.
Польские правоохранители установили, что потасовка произошла между бывшим мужем и нынешним сожителем 25-летней женщины. Пострадавшая 71-летняя женщина – ее бабушка.
Известно, что украинка вместе с детьми и бабушкой переехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ее бывший муж уже проживал в Польше.
Все подробности трагедии устанавливает полиция.
Напомним, в Польше 32-летний украинец устроил стрельбу на железнодорожном вокзале в городе Лодзь. За совершенное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
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