Украинцы в Польше массово начинают свой бизнес: какие сферы доминируют

Война в Украине привела к тому, что миллионы украинцев обнаружили временное убежище в Польше. По данным Службы социального страхования, компаний, управляемых иностранцами, становится все больше. Налогоплательщиками являются преимущественно украинцы, работающие в основном в сфере строительства и услуг.

Об этом сообщил Себастьян Щурек, региональный представитель Института социального страхования в Ополе.

Последние данные свидетельствуют, что более 31 тысячи иностранцев ведет несельскохозяйственную деятельность в Польше. Каждый третий из этих иностранцев – украинец.

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Польский экономический институт добавил, что среди отраслей, где украинцы начинают бизнес в Польше, доминируют строительство (24%), информация и связь (16%) и услуги (14%).

"В общей сложности бизнес в Польше ведут представители 113 стран. Сейчас более трети людей, которые начали собственное дело, декларируют украинское гражданство. На рубеже января-февраля этого года на такой шаг решились 11 155 украинцев. Далее идут белорусы (5487) и вьетнамцы (1130). Четвертая сила — предприниматели, связанные с германским гражданством, которых в реестре ZUS было ровно 894", — отметил Себастьян Щурек.

Несколькими сотнями предприятий также руководят англичане, болгары, турки и французы.

Как сообщалось, работу в Польше нашли 84% трудоспособных украинцев, выехавших в соседнюю страну из-за полномасштабного нападения РФ. Беженцы ищут предложения работы, больше соответствующие их навыкам и квалификациям.

Напомним, в Польше работодатели начали очень конкурировать за украинок, потому пытаются улучшить условия сотрудничества. Для женщин же важнейшим фактором при выборе работы в Польше есть комфортная среда и лояльное руководство.

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