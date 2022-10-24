Украинцы в Польше массово открывают свой бизнес: в каких сферах реализуют себя беженцы

Украинцы в Польше, которые были вынуждены из-за полномасштабного вторжения РФ уехать за границу, все активнее открывают свой бизнес в соседней стране – за 8 месяцев их стало больше более 2 тысяч.

Об этом рассказала эксперт Польского экономического института Катажина Дембковская, пишет businessinsider.com.pl.

По данным экспертов, в начале 2022 года в Польше украинцами было зарегистрировано 188 предприятий, а сейчас – около 2 273. Катажина Дембковская объясняет, что эта тенденция указывает на то, что украинцы планируют оставаться в Польше на длительный срок.

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Так, в Польше украинские предприниматели чаще всего организуют деятельность в ІТ-сфере, логистике, индустрии красоты. Кроме того, украинцы уходят на работу в строительстве, агросекторе, автосервисе.

То, что украинцы могут остаться в Польше на длительный срок, свидетельствует и то, что многие из них отдали своих детей в местные школы и остались в стране.

"Можно предположить, что если кто-то остался в Польше до сентября и отдал своих детей в школу здесь, это важное решение по выбору места жительства. Если к этому добавить решение о создании фирмы, то есть выбор формы заработка и закрепление источника дохода, то можно предположить, что эти люди планируют увязать свою жизнь с Польшей на больший срок", — добавила эксперт.

Напомним, в Польше с 24 февраля трудоустроилось 430 тысяч украинских беженцев. По словам руководителя отдела легализации миграционной платформы Ewl Марии Кузенко, в Польше вакансий хватает, у страны есть рабочие места и готова обеспечить украинцев работой в перспективе.

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