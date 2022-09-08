Украинцы в Польше рассказали, когда планируют возвращаться на Родину и сколько из них останутся на чужбине

Польша – одна из тех стран, которая приняла больше всего украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Среди украинцев в Польше провели новый опрос, во время которого спрашивали о планах граждан на ближайшие 3 месяца.

Такое исследование было проведено специалистами международного агентства Gremi Personal.

По результатам опроса, каждый пятый украинец (22,2%), прибывший в Польшу с 24 февраля, намерен вернуться в Украину в ближайшие три месяца. Еще 25,6% планируют покинуть соседнюю страну и уехать на Родину после того, как закончится война.

В то же время, 35% беженцев готовы остаться в Польше на год. Однако лишь 17% хотят продолжать жить в Польше.

"Мы прогнозируем, что большая часть украинцев вернется на родину, как только минует опасность. Однако значительная часть граждан останется за границей из-за ряда субъективных факторов — потеря жилья, низкий уровень оплаты труда, лучшие условия проживания и, естественно, из-за отсутствия рисков для жизни", — сказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Эксперт добавляет, что самые пессимистические прогнозы относительно отопительного сезона подталкивают украинцев перезимовать в Польше.

Опрос провели среди 1,4 тысяч украинцев.

По актуальным данным польских пограничников, с 24 февраля в Польшу из Украины прибыли как минимум 6,7 миллиона человек. В обратном направлении с начала российского вторжения уехало приблизительно 4,3 миллиона.

Напомним, в польские школы пошло почти на 10 тысяч детей меньше, чем ожидалось. Какие причины.

Как сообщалось, украинцам в Польше бесплатно дадут жилье с ремонтом и мебелью.

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