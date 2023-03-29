Украинцы в Польше с 1 апреля смогут подать на получение карты побыта: что нужно сделать

Вид на временное проживание в Польше даст украинским беженцам долгосрочные гарантии на легальное пребывание и трудоустройство в Польше.

С 1 апреля украинские беженцы в Польше, имеющие польские идентификационные коды относительно своего прибытия в Польшу после 24 февраля 2022 года (PESEL UKR), могут подавать документы на разрешение на временное пребывание (так называемая "карта побыта").

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Подать документы на получение карты побыта могут все украинцы, прибывшие после 24 февраля 2022 года. Однако получить удостоверение могут только те граждане Украины, которые официально трудоустроены в Польше, выполняют высококвалифицированную работу (ученые, инженеры, работники ИТ-сферы и т.п.) или открыли предпринимательскую деятельность.

Получить такое удостоверение не смогут те украинцы, которые ведут бизнес в Украине или работают дистанционно в Украине, но находятся в Польше.

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"Сейчас 82% украинских беженцев нашли работу в Польше, устроили детей в сады, школы и университеты, открыли свой бизнес и получают в Польше образование. Поэтому после окончания войны они могут определенное время оставаться в Польше, чтобы завершить свои дела, если они даже решили вернуться в Украину”, — отметила руководитель отдела легализации миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Карта побыта дает украинским беженцам доступ к польскому рынку труда на срок выдачи удостоверения (максимально до 3 лет), возможность менять работодателя без необходимости получения новой карты побыта, а также свободные поездки в другие страны Европы.

Отказ в выдаче карты побыта возможен в случае, если гражданин Украины неправильно заполнил анкету или подал неполный пакет документов. Отсутствует возможность подачи документов онлайн.

Из 3 млн граждан Украины, которые находятся в Польше, примерно треть прибыла после 24 февраля прошлого года.

Напомним, ранее на официальной странице правительства Польши сообщили об упрощении процедуры для получения карты побыта для украинцев, прибывших в страну после полномасштабного вторжения РФ.

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