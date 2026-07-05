Украине больше не нужны Taurus?: министр обороны Германии сделал громкое заявление

Министр обороны Германии Борис Писториус / © Associated Press

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина больше не нуждается в такой острой потребности в немецких крылатых ракетах Taurus, поскольку уже успешно применяет собственные дальнобойные беспилотники для ударов по стратегическим объектам на территории России.

Об этом говорилось в интервью Писториусу для Bild.

По его словам, украинские силы демонстрируют эффективность поражения важных целей далеко в тылу противника.

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Он отметил, что украинские дроны уже регулярно наносят удары по российским нефтеперерабатывающим объектам, нефтебазам и военной логистике в глубине территории РФ.

По мнению главы Минобороны Германии, развитие собственных ударных беспилотных систем позволило Украине значительно усилить свои дальнобойные возможности, поэтому вопрос передачи ракет Taurus уже не столь критичен, как раньше.

«Ситуация еще никогда не выглядела так хорошо, как сейчас. На поле боя движений почти нет. Иногда несколько километров в одну сторону, иногда в другую, но всегда с невероятными потерями для российских вооруженных сил. И самое главное, что Украине все чаще удается поражать цели на территории России, уничтожая тем самым нефтеперерабатывающие заводы и военную логистику», — сказал Писториус.

Ракеты Taurus KEPD 350: что известно

Ракеты Taurus KEPD 350 имеют дальность полета более 500 км и длительно остаются предметом дискуссий в Германии. Предыдущее правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом неоднократно отказывалось передавать их Украине, опасаясь возможной эскалации войны.

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В то же время, украинская сторона продолжает активно развивать собственное производство дальнобойных дронов, которые уже неоднократно использовались для атак по военным и энергетическим объектам на территории России.

Также напомним, что у Украины будут новые дальнобойные ракеты.

Концерны Destinus и Rheinmetall ускоряют разработку новой ракеты RUTA Block 3.

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