"Украине может быть непросто на фоне "опасных голосов": Зеленский прокомментировал предстоящие выборы в США"

Выборы в США будут иметь влияние на поддержку Украины.

Президентские выборы в США могут отразиться на поддержке Украины, но наше государство сделает все, чтобы независимо от результатов голосования помощь от Штатов не уменьшалась.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе третьего саммита Крымской платформы.

"Да, у вас будет очень сложный год. Год электоральных соревнований, год выборов. Это, безусловно, будет иметь влияние на поддержку Украины. Безусловно, это может повлиять как положительно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы поддержка Соединенных Штатов не спадала. Мы отдаем все свое время, свою энергию, чтобы постоянно работать с США", — сообщил Зеленский.

По его словам, пока Украине не нужно убеждать западных партнеров в необходимости ее дальнейшей поддержки благодаря действиям Вооруженных Сил, а именно из США украинская сторона находится в постоянном диалоге.

Зеленский отметил, что стране может быть непросто на фоне "опасных голосов", звучащих в Конгрессе США.

В то же время, президент указал на двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США, в Белом доме и в американском обществе.

Также президент Украины Зеленский заявил о своих ошибках во время войны.

Читайте также: