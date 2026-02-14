Премьер-министр Дании Метте Фредриксен / © Associated Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала позволить Украине наносить дальнобойные удары вглубь территории России, поскольку Москва понимает только язык силы.

Об этом лидер европейской страны заявила во время дискуссии об укреплении основ трансатлантической безопасности на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, если бы Путин действительно стремился к миру, он бы не стал уничтожать украинскую энергоинфраструктуру в то время, как температура воздуха в Киеве ниже 25 градусов мороза.

Датский премьер считает, что Россия не собирается меняться и «понимает исключительно язык силы».

Главным препятствием в принуждении России к миру Фредериксен назвала установленные Западом ограничения по применению дальнобойных вооружений.

«Для Украины до сих пор действуют „красные линии“ на использование оружия. Нельзя выиграть войну, связав одну руку за спиной», — заявила премьер-министр Дании.

По ее словам, дискуссии относительно разрешений на использование Украиной западного оружия до сих пор продолжаются, но решений так и нет.

Фредриксен подчеркнула, что в течение последних трех лет она задает вопрос партнерам: почему Украине не предоставляют оружие, в котором она нуждается, и системы противовоздушной обороны, но ответа не получает.

Напомним, премия имени Эвальда фон Клейста, которую организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ежегодно вручают за вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов, в этом году была присуждена украинскому народу. Украинцы награждены «за мужество, самопожертвование и непоколебимую решимость защищать свою свободу и свободу всей Европы».