Украине не нужно НАТО после победы над Россией — грузинский премьер

Глава грузинского правительства считает, что его страна извлекла урок из саммита Североатлантического в Вильнюсе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя саммит НАТО в Вильнюсе, заявил, что НАТО не делает действенных шагов по вступлению Украины в Альянс. По его словам, Грузия должна извлечь из этого урок для себя.

Заявление главы грузинского правительства цитирует SOVA.

“Мы услышали прямые заявления о том, что Украина не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока не победит Россию. И у меня есть вопрос, если Украина победила Россию, то зачем ей членство в НАТО?” – удивился Гарибашвили.

Грузинский премьер видит противоречие в том, что НАТО, с одной стороны, готово обеспечить безопасность любого суверенного, независимого государства, а с другой - заявляет, что Украина не готова стать членом НАТО, пока она воюет с Россией.

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"Они [лидеры западных стран] не могут допустить третью мировую войну, то есть НАТО и весь западный мир не могут вступить в прямой конфликт, военное противостояние с Россией", — заявил Гарибашвили.

Напомним, 12 июля в Вильнюсе завершился двухдневный саммит НАТО, в ходе которого союзники Альянса озвучили свою готовность оказать всестороннюю помощь Украине. Среди стран, которые направят вооружение, Великобритания, Германия, Дания, Австралия, Франция.

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