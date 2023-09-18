Украине нужно было "отдать" РФ свои территории: Трамп сделал скандальное заявление о войне

Бывший президент США Дональд Трамп снова заговорил о войне в Украине и попал в скандал. Он заявил, что Украине нужно было заключить соглашение с Россией и "отдать" ей некоторые территории.

Такое заявление он озвучил в интервью NBC News.

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Также он добавил, что будь он президентом, то договорился бы с Украиной и Россией о "справедливом и честном соглашении для всех", согласно которому Путин якобы "не хотел" захватить больше украинских территорий.

"Были определенные части, Крым и другие части страны, где многие ожидали, что это может произойти. Вы могли заключить соглашение. Поэтому они могли заключить соглашение там, где сейчас есть меньшая территория, чем уже захватила Россией, честно говоря. И вы могли заключить соглашение, тогда бы никто не погиб. У них было бы соглашение. У них была бы страна Украины", — заявил цинично Трамп.

Дальше он продолжил говорить тезисы российской пропаганды. В частности, что якобы о "войне в Украине не упоминают в новостях", что означает, что "Украина проиграет", а также о "провальном весеннем контрнаступлении".

"Весеннее наступление так и не произошло. Украинского весеннего наступления так и не произошло, потому что встретили стеной оружия и бомб", — без всякого стыда заявил он.

Напомним, что Трамп получил похвалу от Путина и очень обрадовался этому. Речь идет о его заявлении, что у него "желание завершить войну в Украине за 24 часа".

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