Украине нужно дать "Томагавк" — соратник Трампа

Ракеты Томагавк / © Getty Images

Сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с призывом существенно усилить военную поддержку Киева. Во время Мюнхенской конференции по безопасности он заявил о необходимости предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Это заявление прозвучало во время дискуссионной панели «Анализ состояния России».

Грэм очертил свою позицию относительно инструментов, необходимых Украине для победы. По его убеждению, предоставление мощного дальнобойного оружия способно кардинально изменить расклад сил в войне.

«Я хочу, чтобы Украина получила Томагавки», — заявил сенатор.

Политик пояснил, что поставки этих ракет преследуют конкретную стратегическую цель. Речь идет не только об усилении обороны, но и о возможности наносить удары по критически важным объектам в глубоком тылу врага. Грэм подчеркнул, что ВСУ должны получить возможность уничтожать производственные мощности страны-агрессора.

«Я хочу, чтобы США поставляли Томагавки, чтобы поражать инфраструктуру, на которую Путин рассчитывает для строительства дронов и всего остального. И я хочу изменить военную ситуацию», — подчеркнул республиканец.

Напомним, ранее бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью заявлял, что Министерство обороны США было готово к поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk, однако окончательное решение не было принято на самом высоком уровне.

По его словам, Пентагон полностью подготовился к возможному решению президента о передаче этого оружия Киеву. В то же время, президент США Дональд Трамп в конце концов не санкционировал поставку.

Тейлор отмечал, что сама возможность передачи Tomahawk оставалась предметом обсуждения. По его мнению, такие ракеты имели бы не только военное, но и политическое значение как инструмент дополнительного давления на Кремль, даже если они не стали бы решающим фактором в войне.