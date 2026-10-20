Украине нужны ракеты Patriot: готова ли Польша поделиться запасами – Сикорский

Patriot / © Getty Images

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У Польши нет запасов ракет-перехватчиков Patriot, которые страна могла бы передать Украине.

Об этом глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил в интервью PAP.

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Он признал, что ситуация с такими ракетами становится все сложнее.

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«После атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков увеличился, и Россия производит больше ракет, чем у нас средств поражения для их нейтрализации. Это реальная проблема», - сказал Сикорский.

По его словам, часть стран НАТО еще располагает соответствующими ресурсами, однако Польша к ним не принадлежит.

"Мы можем только присоединиться к призывам к странам, имеющим ракеты Patriot, поделиться ими с Украиной", - добавил он.

В Варшаве снова заговорили о российских активах

Говоря о финансировании Украины, Сикорский напомнил, что кредит ЕС на 90 млрд евро еще не исчерпан, а переводы помощи продолжаются. В то же время, он считает, что Евросоюзу все равно придется вернуться к вопросу замороженных активов Центрального банка России.

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"Я бы не рассчитывал на соглашение к зиме, но Европейская комиссия работает над креативными решениями, чтобы Бельгия была уверена, что ее не оставят наедине с риском российских претензий", - заявил министр.

Отдельно Сикорский сообщил, что в следующем месяце в Польше пройдут учения так называемой «коалиции добровольцев». Их он назвал вкладом Варшавы в подготовку механизмов, которые могут пригодиться после возможного прекращения огня или мирного соглашения.

Украине критически не хватает ракет для Patriot

Ранее сообщалось, что запасы ракет-перехватчиков Patriot в Украине сократились до критического уровня. Один из украинских чиновников рассказывал, что на 7 октября оставалось десять ракет, часть из которых впоследствии использовали во время российских атак.

В то же время, по данным Kyiv Independent, значительная партия перехватчиков, уже оплаченная союзниками Украины, до сих пор ожидает согласования министра обороны США Пита Гегсета. Украинские источники издания предполагали, что задержка может носить политический характер.

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На фоне дефицита Киев может активнее обращаться к другим европейским партнерам. Эксперт Валерий Боровик отмечал, что запасы ракет PAC-2 и PAC-3 есть, в частности, в Испании и Греции, а часть этих боеприпасов близится к истечению срока хранения. По его словам, Украина могла бы договариваться об их временной передаче с последующим возвращением после выполнения собственных заказов.

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