Украине нужны танки, артиллерия, истребители: глава Мюнхенской конференции призвал передать самолеты

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал предоставить Украине истребители F-16.

Об этом говорилось в интервью Хойсгену DW.

По его словам, нужно ориентироваться на реальные потребности Украины на фронте вместо того, чтобы придумывать какие-либо ограничения.

"Вместо того, чтобы проводить "красные линии", думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо", — сказал он.

Со ссылкой на мнения военных экспертов, которые говорят, что ВСУ требуется комбинация нескольких видов вооружения из танков, артиллерии и истребителей, Хойсген говорит, что самолеты "особенно важны, ведь помогут защитить воздушное пространство Украины".

По мнению дипломата, Запад начинает уставать от темы о военной помощи Украине.

"Здесь нужно проявить лидерство и донести до общества, что в случае победы в этой войне лидера РФ Владимира Путина следующими мишенями станут другие страны. В частности, Молдова. Спросите у стран Балтии – они ожидают, что Путин в случае его успеха развернет войска в их сторону. Поэтому мы должны быть жесткими, мы должны продолжать поддерживать Украину", — сказал Хойсген.

Премьер Польши отметил, что Украина не победит Россию без солидарности Запада.

Также стало известно, что Варшава может предоставить Украине боевые самолеты F-16 или МиГ-29. Это возможно только в рамках НАТО или более узкой коалиции.

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