Украине обещали вступление в НАТО в 2008 году: Кулеба обратился к правительству Германии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии отказаться от торможения вступления Украины в НАТО.

Об этом Кулеба сказал в интервью ARD Tagesthemen.

Он призвал правительство Германии не повторять ошибок бывшего канцлера Ангелы Меркель, которая в 2008 году выступила против интеграции Украины в НАТО, что привело к эскалации действий России и полномасштабной войны против Украины.

"Все это берет свое начало с саммита НАТО 2008 года в Бухаресте, когда странам не хватило смелости принять это историческое решение по обеспечению безопасности евроатлантической зоны", — заявил глава МИД Украины.

Кулеба напомнил, что Украина обещала вступление в НАТО в 2008 году, однако с тех пор НАТО очень мало сделало для того, чтобы это членство стало реальностью.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы предоставить Украине приглашение. Однако он отметил, что присоединение может состояться только тогда, когда для этого будут соответствующие условия. По его словам, о немедленном членстве пока речь не идет.

"Это очень важный момент", — сказал Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба переговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам главы МИД, решения саммита должны быть выигрышными для всех, поэтому идет работа над этим.

Напомним, в Вильнюсе 11-12 июля состоится саммит НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский примет участие в саммите Альянса, хотя ранее заявлял, что "не хочет ехать туда ради развлечения", а ждет конкретных результатов.

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