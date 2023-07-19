Украине предложили помощь с экспортом зерна: о чем идет речь

На Генассамблее ООН представитель Хорватии заявил о намерении страны помочь Украине экспортировать зерно.

Хорватия готова помочь найти альтернативные направления экспорта украинского зерна.

Об этом заявил государственный секретарь по политическим делам Хорватии Франо Матушич на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что война, развязанная РФ в Украине, имеет экономические последствия во многих сферах, при этом продовольственный кризис является одним из самых драматических глобальных последствий.

"Хорватия готова помочь найти новые направления для экспорта украинского зерна", — подчеркнул Матушич, отметив, что альтернативой могут стать железные дороги и порты страны.

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Как известно, 17 июля истек срок договора "зернового соглашения", которое было подписано между РФ и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022-го. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения".

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призывает разблокировать Черное море для экспорта украинской продукции. Политик подчеркивает, что нельзя допустить продовольственного кризиса в самых уязвимых странах мира.

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