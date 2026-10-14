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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Украине следует быть готовой к дальнейшему усилению давления со стороны США: дипломат назвал цель Трампа

Прекращение атак на НПЗ России может являться частью более широких договоренностей. Пристайко рассказал о давлении США, гарантиях безопасности и восстановлении Украины.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Украине следует быть готовой к дальнейшему усилению давления со стороны США: дипломат назвал цель Трампа

Трамп давит на Украину из-за ударов по НПЗ РФ / © ТСН

Украине следует готовиться к усилению давления со стороны США с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время, Киеву необходимо искать другие способы воздействия на энергетическую и логистическую инфраструктуру РФ. Такое давление может являться частью более широкого пакета договоренностей о завершении войны.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью NV.

По его словам, давление на Украину с требованием прекратить атаки по российским НПЗ является сознательной политикой американской администрации. Пристайко предполагает, что не все американские военные и европейские коллеги лично поддерживают такую позицию, однако выполняют решения руководства.

«Совершенно уверен, что это не просто могло, а это и было. Возможно, не все звонившие нашим и европейским военным военные разделяют [эту позицию] в душе, но они выполняют указание своей администрации, которая приняла решение, что на Украину нужно давить», — отметил дипломат.

Он предостерег, что без понимания логики американского давления ситуация может ухудшаться, а угрозы Вашингтона переходить в практические действия.

«Если мы не будем это давление понимать, они будут накручивать эту проблему дальше, включая реальное выполнение своих угроз. К этому просто нужно быть готовым», — подчеркнул Пристайко.

В то же время, он отметил, что политика США может измениться после выборов, и Украина впоследствии может столкнуться с другой позицией Вашингтона.

Почему удары по НПЗ могут быть частью более широкого соглашения

Пристайко также считает правдоподобной информацию о подготовке комплексного пакета мирных договоренностей. По его словам, он может предусматривать не только прекращение боевых действий, но и восстановление Украины, гарантию безопасности и экономическую интеграцию.

Дипломат объяснил, что для согласования потенциального соглашения обе стороны должны получить определенные аргументы в его пользу. Именно поэтому требования к Украине, в частности, по ударам по российским НПЗ, могут рассматриваться в контексте более широких договоренностей.

«Американцы ведь не идиоты, понимаете? Они понимают, что мы не можем проглотить такое соглашение на пустом месте, прямо среди бела дня. Нам нужно упаковывать во что-то, как и россиянам», — сказал Пристайко.

Он добавил, что для достижения договоренностей необходимо учитывать интересы обеих сторон.

По мнению бывшего главы МИД, Вашингтон ошибается, если считает, что Россию можно склонить к миру только благодаря экономическим выгодам. По его словам, цели Кремля гораздо шире.

Тем временем в России растет недовольство из-за планов экспорта дизельного топлива в США на фоне внутреннего дефицита и высоких цен.

А в Кремле пытаются убедить население, что новое соглашение не усугубит ситуацию на российском топливном рынке.

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