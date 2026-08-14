"Украине стоит быть настороже": Independent о необычных тайных испытаниях ракет КНДР

Запуск ракеты в КНДР / Иллюстративное фото / © Associated Press

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Северная Корея провела два загадочных ракетных запуска, о которых неожиданно умолчали государственные СМИ. Эксперты подозревают, что Пхеньян секретно тестирует модернизированное оружие для России. Этот опасный апгрейд создается исходя из реального боевого опыта в Украине.

Об этом говорится в статье Independent.

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По данным военных Южной Кореи и Японии, в августе КНДР в течение одной недели дважды опробовала ракеты, вероятно, в районе Вонсана. В то же время внимание привлекло то, что северокорейские государственные медиа не сообщили ни об одном из этих запусков.

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Такое отсутствие информации является нетипичным для Пхеньяна. Обычно Северная Корея оперативно освещает испытания оружия, которые считают успешными или важными с точки зрения стратегии. Государственные СМИ часто публикуют фотографии запусков, технические подробности и кадры с лично наблюдающим за испытаниями лидером Ким Чен Ином. Таким образом, Пхеньян демонстрирует другим странам свои военные способности, а собственному населению — достижения в сфере технологий и обороны.

КНДР молчит об испытаниях ракет на фоне сотрудничества с Россией

Молчание КНДР особенно привлекает внимание на фоне усиления военного сотрудничества Кима с Россией. Речь идет, в частности, об отправке северокорейских военных, а также поставках Москве ракет и артиллерийских систем для войны против Украины.

По мнению экспертов, одной из причин непубличности испытаний может являться использование боевого опыта войны в Украине для доработки или модификации северокорейских ракет. В то же время нет достаточных доказательств того, что последние запуски напрямую связаны с оружием, которое Пхеньян готовит для России. Если такая связь подтвердится, последствия могут касаться не только традиционных участников противостояния в Восточной Азии, но и Европы.

Детали о последних запусках баллистических ракет Северной Кореи

Последний запуск прошел в среду, 12 августа. По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета стартовала из района юго-восточного города Вонсан и преодолела около 700 км в восточном направлении, после чего упала в Японское море.

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Обращает на себя внимание и момент проведения испытания. Оно состоялось в преддверии совместных военных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, запланированных на 17-27 августа. В учениях должно принять участие около 18 тыс. военнослужащих.

Предыдущий запуск состоялся за шесть дней до этого. Тогда Пхеньян, вероятно, также из района Вонсана, совершил пуск баллистической ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Вонсан является портовым городом и военно-морской базой в провинции Канвон.

Почему КНДР молчит об испытаниях ракет: какие реальные цели запусков

Обычно северокорейские государственные медиа в течение суток сообщают о важных испытаниях вооружений. Поэтому отсутствие официальной информации о последних запусках оставляет открытым вопрос, были ли они преимущественно политическим сигналом или имели конкретную военную цель.

«Молчание показательно», — заявил руководитель Стокгольмского центра по вопросам Южной Азии и Индо-Тихоокеанского региона при Шведском институте политики безопасности и развития Джаганнатх Панда.

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По его словам, «потому что Северная Корея часто использует успешные ракетные испытания как инструменты внутренней легитимности, технологической сигнализации и внешнего сдерживания».

"Одной из возможностей является то, что Пхеньян проводил разработочные или технические испытания, во время которых публичность была ненужной, пока программа не достигла определенного этапа», — предположил эксперт.

Отсутствие официальных сообщений также породило предположение, что ракетные испытания могли быть неудачными или продемонстрированные во время них характеристики не соответствовали ожидаемым. В то же время Панда призвал не делать поспешных выводов.

«Однако я предостерегал бы от автоматической трактовки молчания как признака неудачи», — отметил Панда, подчеркнув, что Северная Корея не обнародует информацию обо всех своих военных мероприятиях.

«Нынешний случай интересен из-за сочетания повторных запусков из Вонсана, относительно коротких промежутков между ними и отсутствия привычных фотографий, технических заявлений или сообщений о присутствии руководства во время испытаний», — добавил эксперт.

По оценке Панды, предположение о возможной связи последних запусков с поставками ракет России сейчас кажется более «правдоподобным», хотя открытых доказательств, позволяющих подтвердить непосредственную связь, пока нет.

В начале августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявлял, что КНДР передала России еще 40 ракет KN-23 и KN-24.

KN-23, также называемая Hwasong-11A, — твердотопливная баллистическая ракета малой дальности, способная преодолевать расстояние примерно 700-800 км. Ее сходство с российским «Искандером-М» стало причиной дискуссий о возможном привлечении иностранных технологий к ее разработке.

Опыт войны в Украине позволит усовершенствовать ракеты

Таким образом, усовершенствование северокорейского ракетного вооружения может иметь последствия далеко за пределами Корейского полуострова. Война в Украине дает Пхеньяну возможность получать практические данные о работе собственного оружия против разных целей и систем противовоздушной обороны. В перспективе полученный опыт может быть использован для усовершенствования ракет, которые Россия дальше будет применять против европейских стран.

«Это создает важный цикл обратной связи: Северная Корея может получать информацию о точности, наведении, надежности, перехвате, влиянии боевой части и эксплуатационных характеристиках в условиях реального поля боя. Впоследствии Пхеньян может модифицировать свои ракеты на основе извлеченных уроков», — отметил Панда.

Испытание ракеты KN-23 — характеристики

Не исключено, что последние запуски были связаны с испытаниями KN-23 или ее модернизированной версии, а также с определенным типом боевой части.

«Тот факт, что Северная Корея совершила повторные одиночные запуски с одного и того же места с интервалом в шесть дней, усиливает предположение, что это могли быть испытания модернизированной версии», — заявил старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Хон Мин.

Панда предполагает, что обновленная версия KN-23 может обладать рядом измененных характеристик. Среди возможных особенностей — более высокая или необычно полая траектория полета, увеличенная дальность при сохранении аналогичной боевой нагрузки, большая маневренность на конечном участке, более точное наведение или изменение скорости во время завершающей фазы полета.

Если Северная Корея наладила масштабное производство баллистических ракет для собственной армии или, вероятно, для передачи другим государствам, ей нужно регулярно проверять соответствие готовой продукции установленным требованиям. Речь идет, в частности, о работе двигателя, эффективности систем наведения, прочности конструкции и точности поражения целей.

По словам Панды, такие проверки имеют гораздо меньшее пропагандистское значение, чем публичная демонстрация нового вооружения.

«Контроль качества или приемные испытания при производстве является одним из возможных объяснений необычного отсутствия публичности», — добавил он.

Авторы статьи напомнили, что в начале июня, во время посещения одного из производственных предприятий, Ким Чен Ын поручил в 2,5 раза нарастить выпуск баллистических и крылатых ракет. После этого северокорейские государственные медиа начали активно освещать крылатую ракету Hwasal-2 и подводную ракету Pulhwasal-3-31 как новые образцы вооружения, акцентируя на темпах развития ракетных технологий КНДР.

В то же время более показательным может стать то, какие шаги Пхеньян предпримет во время следующих испытаний.

«Во время разработочных испытаний часто пытаются расширить пределы характеристик. В то время как во время приемных испытаний обычно стремятся надежно воспроизвести уже установленный диапазон характеристик», — отметил Панда.

Особенности предстоящих запусков, в том числе серийных испытаний, в ходе которых ракеты будут демонстрировать стабильные показатели или измененные характеристики полета, могут помочь понять истинную цель программы. Это позволит оценить, проверяет ли Северная Корея уже имеющееся вооружение, работает над модернизированной версией или готовит ракеты к передаче иностранным партнерам.

Напомним, Северная Корея 12 августа произвела запуск баллистической ракеты в сторону Восточного моря. Эксперты рассказали South China Morning Post, что это может быть испытанием модернизированного вооружения для дальнейшего экспорта в Россию и использования в войне против Украины, а также сигналом протеста против будущих совместных учений США и Южной Кореи и военной активности Японии.

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