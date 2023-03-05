Украинец купил польский паспорт за 5000 долларов, но в Польшу так и не попал

Украинец купил в интернете польский паспорт, но попасть в Польшу с ним так и не смог.

Украинца, прибывшего в Польшу из Германии с поддельным паспортом, задержали пограничники на посту в Калише.

Об этом сообщает In Poland.

Отмечается, что 1 марта пограничники патрулировали трассу, чтобы фиксировать факты нелегальной миграции. В какой-то момент пограничники заметили припаркованный на стоянке автомобиль с немецкими номерами.

Когда охранники попросили водителя и пассажира предоставить документы для проверки, оказалось, что польский паспорт водителя — поддельный.

Мужчина признался, что является гражданином Украины и купил поддельное удостоверение личности в интернете за 5 000 злотых. Нарушитель рассказал, что приехал в Польшу из Германии "в гости", однако никаких других документов у него при себе не было.

Теперь украинцу грозит штраф или ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в 2022 году было разоблачено около 110 преступных групп, организовавших незаконные "путешествия через границу". В эксклюзивном интервью ТСН.ua об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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