Украинец попал в финал Лондонского фестиваля уличной фотографии-2021: что на его снимке

Украинец попал в финал Лондонского фестиваля уличной фотографии-2021: что на его снимке

Победители будут объявлены во время LSPF Live 29 августа.

Украинец Алексей Чарей стал финалистом Лондонского фестиваля уличной фотографии-2021.

Об этом говорится на сайте фестиваля London Street Photography Festival (LSPF).

Отмечается, что победители будут объявлены во время LSPF Live 29 августа. На фотографии нашего соотечественника, которая будет бороться за победу, изображена женщина в платье, которая висит на заборе дома.

Украинец Алексей Чаре стал финалистом LSPF-2021 / London Street Photography Festival

Все 37 фотографий, которые также вошли в финал, можно просмотреть на сайте фестиваля.

Напомним, победу в конкурсе Earth Photo 2021 получил триптих с изображением эфиопской семьи, которая, вопреки обычаям, не отправляет ребенка на работу на полях, а позволяет получать образование.

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