Украинец в Эстонии хотел дать взятку полицейским, а получил условный срок

Мужчина пытался подкупить двух полицейских, чтобы они не наказывали его за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
В Эстонии суд вынес приговор гражданину Украины, который трижды пытался подкупить местных полицейских, разоблачивших его в пьяном вождении.
Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что правоохранители получили информацию о том, что в Пилве был замечен автомобиль Audi A4, водитель которого мог быть пьяным.
За рулем машины оказался 39-летний украинский рабочий, сам признавшийся, что употреблял алкоголь и предложил полицейскому 500 евро, однако тот от денег отказался.
После этого на место прибыл начальник смены, которому нарушитель также предложил указанную сумму, однако и этот правоохранитель брать взятку отказался.
Тогда украинец заявил, что готов дать по 500 евро каждому, но и в этот раз его план не сработал.
Итогом истории стал суд, на котором мужчину приговорили к году и трем месяцам условного лишения свободы.
Напомним:
За участие в киберпреступной группировке, похитившей данные миллионов кредитных и дебетовых карт в Соединенных Штатах Америки, украинский хакер Андрей Колпаков приговорен к семи годам тюремного заключения.
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