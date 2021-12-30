Украинец в Эстонии хотел дать взятку полицейским, а получил условный срок

Украинец в Эстонии хотел дать взятку полицейским, а получил условный срок

Мужчина пытался подкупить двух полицейских, чтобы они не наказывали его за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В Эстонии суд вынес приговор гражданину Украины, который трижды пытался подкупить местных полицейских, разоблачивших его в пьяном вождении.

Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что правоохранители получили информацию о том, что в Пилве был замечен автомобиль Audi A4, водитель которого мог быть пьяным.

За рулем машины оказался 39-летний украинский рабочий, сам признавшийся, что употреблял алкоголь и предложил полицейскому 500 евро, однако тот от денег отказался.

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После этого на место прибыл начальник смены, которому нарушитель также предложил указанную сумму, однако и этот правоохранитель брать взятку отказался.

Тогда украинец заявил, что готов дать по 500 евро каждому, но и в этот раз его план не сработал.

Итогом истории стал суд, на котором мужчину приговорили к году и трем месяцам условного лишения свободы.

Напомним:

За участие в киберпреступной группировке, похитившей данные миллионов кредитных и дебетовых карт в Соединенных Штатах Америки, украинский хакер Андрей Колпаков приговорен к семи годам тюремного заключения.

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