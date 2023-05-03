Украинец в Польше хотел помочь людям на дороге, однако попал в отделение полиции: подробности

В Польше на автобане вблизи Лодзи 19-летний гражданин Украины за рулем Mazda предложил помощь супругам, чей микроавтобус сломался. Поэтому украинец попал в отделение полиции.

Подробности предоставляет издание inpoland.

Юноша прикрепил к своей машине так называемый жесткий буксир, а конец его задел за другой автомобиль. Буксировка более легким транспортным средством более тяжелого автомобиля длилась недолго, поскольку Mazda врезалась в заграждение с электросопротивлениями.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Украинца оштрафовали на 1020 злотых за создание опасности для дорожного движения (у автомобиля не было действительного полиса страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами).

"Машину парня доставили в мастерскую на эвакуаторе, супруги, чьи авто сломались, переночевали в гостинице, а украинец – в отделении полиции, поскольку у него не было документов, подтверждающих проживание в Польше", – говорится в сообщении.

Тем временем в городе Радзимин (Польша) рабочие ремонтировали ушибленную канализацию и обнаружили там труп младенца.

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