Украинец в Польше наворовал сладостей из магазина и устроил ссору с охранником: его жестоко накажут

В Польше задержан 36-летний гражданин Украины, который украл из магазина продукты и сладости на 23 злотых (192 грн). Мужчину задержали и теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом пишет inPoland.net.pl.

Известно, что кража произошла в Рацибуже около 7:10 утра в одном из супермаркетов. Там мужчина взял с полок некоторые продукты и сладости, спрятал их и не заплатил. Сумма товаров вместе была 23 злотых.

Когда украинец пытался выйти из магазина, его задержала охрана. Мужчина начал агрессивно обращаться и ссориться с работником охраны. Тогда на место приехали правоохранители.

В результате копы задержали мужчину, 36-летнего гражданина Украины, которого доставили в полицию. Там ему было предъявлено уголовное производство за разбой. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в польском городе Зомбковице-Силезское одна из клиенток магазина взвесила бананы, но обозначила их как яблоки по акционной цене. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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