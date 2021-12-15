Украинец в Польше перевозил группу мигрантов из Египта и Ирака в Германию: всех задержали (фото)

Украинец в Польше перевозил группу мигрантов из Египта и Ирака в Германию: всех задержали (фото)

Ему грозит 8 лет тюрьмы.

В Польше задержан 30-летний украинец, который перевозил в своем авто семерых нелегалов — шестерых граждан Ирака и одного гражданина Египта.

Об этом пишет Polska Agencja Prasowa.

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Как отмечается, мигранты были обнаружены во время ночной проверки автомобиля Volkswagen Sharan в польском городе Нова-Суль. Как оказалось, в транспортном средстве было семь мигрантов в возрасте от 23 до 27 лет. Они, как подозревают, нелегально находились в стране и направлялись к границе с Германией.

"Гражданину Украины предъявлены обвинения по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса, заключающейся в организации незаконного пересечения границы для других людей. За это преступление предусмотрено наказание до восьми лет заключения", — сказал пресс-секретарь полиции.

Мигрантов передадут пограничникам, которые решат их дальнейшую судьбу.

Напомним, в течение этого года в Польше задержали как минимум 85 украинцев, которые помогали нелегальным мигрантам пересекать польско-белорусскую границу.

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